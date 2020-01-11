Умер первый посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев

Первый российский посол в Южной Осетии Эльбрус Каргиев, возглавлявший дипмиссию в течение девяти лет, скончался в Москве в возрасте 75 лет, сообщает посольство России в республике.

«Посольство Российской Федерации в Республике Южная Осетия с глубоким прискорбием сообщает, что 11 января 2020 года ушёл из жизни чрезвычайный и полномочный посланник 1-го класса, посол России в Южной Осетии в 2008—2017 годах Эльбрус Каникоевич Каргиев», — говорится в сообщении ведомства.

В посольстве отметили значительный вклад Каргиева в развитие двусторонних отношений Южной Осетии и России.

Как пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию, прощание с дипломатом состоится в Москве 13 января в 13:00, похороны пройдут во Владикавказе 15 января.

В конце октября в Москве от сердечного приступа скончалась 28-летняя дочь посла Ирана в России.