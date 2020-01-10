Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.

Как сообщает ТАСС, соответствующие решения вынес арбитражный суд Женевы в апреле 2019 года.

Согласно судебным постановлениям, судьи не согласились с доводами российской стороны о том, что инвестиции украинских компаний вследствие изменения юрисдикции Крыма не подпадают под межправительственное соглашение между Россией и Украиной о взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Отмечается, что Федеральный суд «счёл необоснованной жалобу о том, что изменение границ требует дополнительного соглашения между сторонами».

Также суд не согласился с доводами адвокатов российской стороны о том, что арбитражный суд Женевы не имеет компетенции для рассмотрения этого вопроса.

Как сообщает Swissinfo, Федеральный суд Швейцарии в рамках этого дела обязал Москву выплатить 12 украинским компаниям 80 млн франков ($82,1 млн).

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.