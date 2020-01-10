Пристайко и Маас обсудили по телефону минское урегулирование

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Главы МИД Украины и Германии Вадим Пристайко и Хайко Маас провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование ситуации в Донбассе в рамках Минских соглашений.
Пристайко и Маас обсудили по телефону минское урегулирование
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«В ходе телефонного разговора... также обсудили минское урегулирование. Ждём новостей по результатам встречи (канцлера ФРГ Ангелы. — RT) Меркель и (президента России Владимира. — RT) Путина 11 января», — написал Пристайко в своём Twitter.

Маас также выразил поддержку и соболезнования в связи с крушением украинского самолёта Boeing 737 после вылета из аэропорта Тегерана.

«Мы договорились о взаимодействии ради независимого и открытого расследования», — подчеркнул украинский министр.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь в расследовании крушения украинского лайнера.

8 января Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился вскоре после взлёта из Тегерана. Погибли 176 человек.

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