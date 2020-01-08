Президент Эстонии отказалась от подаренного дипмиссией крымского вина

Короткая ссылка
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принимать в качестве подарка крымское вино, которое ей прислало российское посольство на её 50-летие.

Об этом председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter.

«Посольство России направило главе Эстонии на её 50-летие шоколад, цветы и бутылку «Крымского». Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула», — сообщил он.

Сенатор предположил, что эстонский лидер могла посчитать подобное «тонким троллингом».

Вместе с этим российский политик добавил, что однажды посол, представляющий одну из стран Европейского союза, отказался от его предложения просто попробовать крымское вино.

Ранее в России стартовала продажа коллекционной серии вин «Крымский мост». Её изготовили винодельческие предприятия Крыма и Кубани: «Массандра», «Фанагория», «Долина Лефкадия», «Шато Тамань» и «Новый Свет», выпустивший специальную партию шампанского.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить