Президент Эстонии отказалась от подаренного дипмиссией крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принимать в качестве подарка крымское вино, которое ей прислало российское посольство на её 50-летие.

Об этом председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter.

«Посольство России направило главе Эстонии на её 50-летие шоколад, цветы и бутылку «Крымского». Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула», — сообщил он.

Сенатор предположил, что эстонский лидер могла посчитать подобное «тонким троллингом».

Вместе с этим российский политик добавил, что однажды посол, представляющий одну из стран Европейского союза, отказался от его предложения просто попробовать крымское вино.

Ранее в России стартовала продажа коллекционной серии вин «Крымский мост». Её изготовили винодельческие предприятия Крыма и Кубани: «Массандра», «Фанагория», «Долина Лефкадия», «Шато Тамань» и «Новый Свет», выпустивший специальную партию шампанского.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.