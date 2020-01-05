На Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на Украине за три недели было закрыто 439 нелегальных автозаправочных станций. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Всего за три недели работы... уже проверено 787 АЗС, среди них 439 нелегальных АЗС прекратили деятельность, 111 — демонтировано и арестовано 275,4 т топлива», — заявил он.

По его словам, к работе по проверке АЗС привлечены СБУ, Государственная фискальная служба Украины, правоохранительные и контролирующие органы и региональные власти.

В сентябре 2019 года СМИ сообщали о дефиците топлива на украинских АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы.