На Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС

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Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на Украине за три недели было закрыто 439 нелегальных автозаправочных станций. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС
  • РИА Новости

«Всего за три недели работы... уже проверено 787 АЗС, среди них 439 нелегальных АЗС прекратили деятельность, 111 — демонтировано и арестовано 275,4 т топлива», — заявил он.

По его словам, к работе по проверке АЗС привлечены СБУ, Государственная фискальная служба Украины, правоохранительные и контролирующие органы и региональные власти.

В сентябре 2019 года СМИ сообщали о дефиците топлива на украинских АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы.

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