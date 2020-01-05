В офисе Зеленского отреагировали на приезд шведского певца в Киев

Короткая ссылка
«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не причастен к приезду в Киев шведского певца Dr. Alban, которому был запрещён въезд в страну.
В офисе Зеленского отреагировали на приезд шведского певца в Киев
  • © Michael Reimers/imago stock&people
  • globallookpress.com

Об этом Кориневич написал в своём Facebook.

«Президент Украины не имеет никакого отношения к приезду на Украину шведского певца Dr. Alban и к пересечению им государственной границы», — заявил он.

По его словам, данный вопрос находится в компетенции Госпогранслужбы страны.

Как сообщает РИА Новости, Dr. Alban выступил в шоу «Вечерний квартал» в Киеве. По данным агентства, певец заявил в соцсетях, что смог приехать в Киев после вмешательства Зеленского.

В декабре Dr. Alban опубликовал в своём Instagram видео со встречи с Зеленским и участниками шоу «Вечерний квартал». По его словам, ему был запрещён въезд на Украину из-за его выступления в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить