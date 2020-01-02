В Херсонской области при пожаре погибли два человека

В Херсонской области в результате возгорания погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-центр украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«Поступило сообщение о том, что из окон дома по ул. 200 лет Голой Пристани идёт дым. На место происшествия сразу же выехали два отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в одной из комнат загорелись диван и домашние вещи. На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни.

«В ходе опроса соседей и свидетелей установлено, что 53-летний хозяин дома и его 33-летний товарищ злоупотребляли спиртными напитками и курили в доме, что, вероятно, и привело к трагическим последствиям», — отметили в ведомстве.

Ранее в Киеве в результате пожара в 16-этажном доме погибли два человека.