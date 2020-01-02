На Украине загорелся пассажирский поезд

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В Николаевской области Украины загорелся пассажирский поезд Харьков — Херсон.
На Украине загорелся пассажирский поезд
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Об этом сообщает местное отделение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Поступило сообщение о возгорании тепловоза пассажирского поезда Харьков — Херсон возле станции Любино в Снигирёвском районе Николаевской области. На вызов прибыли пожарные 24-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины», — говорится в заявлении.

Уточняется, что машинист и его помощник пытались потушить возгорание самостоятельно, но этого им сделать не удалось.

По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание высоковольтной камеры секции «Б» тепловоза.

Ранее в поезде, на котором ехали болельщики немецкого футбольного клуба «Фрайбург», произошло возгорание.

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