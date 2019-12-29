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В Эстонии в ДТП с автобусом пострадала россиянка

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Гражданка России получила лёгкие травмы в результате ДТП с участием автобуса в Эстонии. Об этом информирует посольство России в Эстонии в своём Facebook.
В Эстонии в ДТП с автобусом пострадала россиянка
  • @nadine.martee
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ДТП произошло утром 29 декабря на 30-м км шоссе Таллин — Нарва. Автобус, принадлежащий компании «Эколайнс», следовал по маршруту Санкт-Петербург — Рига.

«Посольство оперативно связалось с местным отделением полиции, выяснив, что среди пострадавших оказалась одна гражданка России 1984 года рождения», — заявили в диппредставительстве.

Отмечается, что россиянке оказали помощь, после чего её выписали из больницы.

Ранее СМИ сообщили, что в результате ДТП с автобусом в Эстонии пострадали девять человек.

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