В Эстонии в ДТП с автобусом пострадала россиянка

Гражданка России получила лёгкие травмы в результате ДТП с участием автобуса в Эстонии. Об этом информирует посольство России в Эстонии в своём Facebook.

ДТП произошло утром 29 декабря на 30-м км шоссе Таллин — Нарва. Автобус, принадлежащий компании «Эколайнс», следовал по маршруту Санкт-Петербург — Рига.

«Посольство оперативно связалось с местным отделением полиции, выяснив, что среди пострадавших оказалась одна гражданка России 1984 года рождения», — заявили в диппредставительстве.

Отмечается, что россиянке оказали помощь, после чего её выписали из больницы.

Ранее СМИ сообщили, что в результате ДТП с автобусом в Эстонии пострадали девять человек.