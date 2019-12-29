В Эстонии в ДТП с автобусом пострадала россиянка
- @nadine.martee
ДТП произошло утром 29 декабря на 30-м км шоссе Таллин — Нарва. Автобус, принадлежащий компании «Эколайнс», следовал по маршруту Санкт-Петербург — Рига.
«Посольство оперативно связалось с местным отделением полиции, выяснив, что среди пострадавших оказалась одна гражданка России 1984 года рождения», — заявили в диппредставительстве.
Отмечается, что россиянке оказали помощь, после чего её выписали из больницы.
Ранее СМИ сообщили, что в результате ДТП с автобусом в Эстонии пострадали девять человек.