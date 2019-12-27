Украина взыскала с авиакомпании штраф за полёт над Крымом

Украина взыскала первый с 2014 года штраф за «нарушение воздушного пространства» из-за полёта самолёта казахской компании Euro-Asia Air над полуостровом.

«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тыс. гривен», — говорится в сообщении командования воздушных сил ВС Украины в Facebook.

Как отмечается, самолёт выполнил полёт над Крымом 8 августа 2019 года.

В марте 2018 года сообщалось, что Государственная авиационная служба Украины с 2015 года наложила 5,44 млрд гривен (это почти $210 млн) штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний за полёты в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.