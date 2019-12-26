Додон предложил провести выборы президента 8 ноября 2020 года

Президент Молдавии Игорь Додон предложил назначить выборы главы государства на 8 ноября 2020 года.

«Я предлагаю назначить очередные выборы на 8 ноября. Мне кажется, это хорошая дата, ещё тепло, нормальная погода. И пусть все заранее знают и готовятся к выборам. Избирательная кампания начинается за 60 дней, то есть 8 сентября. Хороший вариант», — приводит Интерфакс слова Додона.

Он отметил, что пока не решил, будет ли участвовать в следующих выборах.

Ранее Додон в эфире телеканала TV8 не исключил, что будет баллотироваться на второй срок.