В Госдуме оценили ответ Киева на запуск поездов через Крымский мост

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек в беседе с ФАН прокомментировал возбуждение в Киеве уголовного дела в связи с прибытием в Севастополь первого пассажирского поезда, который пересёк Керченский пролив по Крымскому мосту.

По его словам, никакого отношения к реальности, а тем более юридических последствий, подобные «дела» не имеют.

«Крымчане уже пять лет живут в России, и им абсолютно неинтересно, что скажут в Киеве или в какой-то эфемерной «прокуратуре Автономной республики Крым», — отметил Бальбек.

Он также добавил, что уголовное дело никак не повлияет на незыблемость Крымского моста.

25 декабря Прокуратура созданной Киевом «прокуратуры Автономной Республики Крым» (АРК) возбудила уголовное дело по факту прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Санкт-Петербурга.