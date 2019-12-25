Эксперт оценил заявление депутата Рады о срочном заседании кабмина по газу

Политолог Иван Мезюхо в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения о закрытом экстренном заседании кабмина Украины по газовым переговорам.

Он полагает, что подобных заявлений стоило ожидать.

«Сообщение об этом событии, если оно состоялось, в любом случае появилось бы, поэтому не следует исключать того, что за так называемым сливом инсайдерской информации может стоять сама украинская власть и это никакой не инсайд, а продуманная информационная технология», — отметил специалист.

По его словам, украинскому обществу важно знать об итогах договорённостей между Украиной и Россией по этому вопросу и команда президента Украины это осознаёт.

Ранее депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил об экстренном заседании кабинета министров Украины по вопросу газовых переговоров с Россией.