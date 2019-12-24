Володин и Медведчук договорились о встрече депутатов России и Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук провели переговоры, в ходе которых договорились о встрече российских и украинских парламентариев в «более широком составе».

«Договорились, что следующая встреча уже будет в более широком составе как с российской стороны, так и со стороны наших коллег из парламента Украины. В этой связи мы надеемся, что объединение усилий депутатов позволит нам лучше понимать друг друга, и, конечно, нам крайне важно, чтобы ситуация не только нормализовалась, но и были бы выполнены Минские соглашения», — сказал Володин журналистам по итогам встречи.

В свою очередь, Медведчук рассказал, что украинские парламентарии намерены в скором времени встретиться с коллегами из Франции и ФРГ на территории Германии.

«Встречи, которые у нас намечены в Германии с представителями Германии и Франции, состоятся в ближайший месяц-полтора. Потом, я думаю, мы встретимся все вместе», — отметил он.

Володин и Медведчук выступили за восстановление диалога между Россией и Украиной.