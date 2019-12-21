В Грузии задержали пять человек после ранения сына экс-президента

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Полиция Грузии задержала пять человек после нападения на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне. Об этом информирует пресс-служба грузинского МВД.
В Грузии задержали пять человек после ранения сына экс-президента
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«По делу задержаны пять человек, один из задержанных обвиняется в попытке убийства, а остальные в сокрытии преступления», — говорится в сообщении.

По данным МВД, нападение произошло около дома Цотне Гамсахурдии после словесной перепалки. Он получил несколько колотых ранений. Пострадавшего доставили в больницу, где он перенёс экстренную операцию.

Расследование уголовного дела продолжается. 

Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси произошло нападение на сына экс-президента Грузии

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