Украинский журналист прокомментировал ответ Путина на вопрос о танках

Украинский журналист УНИАН Роман Цимбалюк, который в ходе пресс-конференции задал вопрос о танках президенту России Владимиру Путину, прокомментировал ответ российского лидера в своём Facebook.

«Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня «Булат», — написал Цимбалюк, комментируя слова Путина о том, что танк Т-64 это «советская машина».

Журналист уточнил, что на вооружении российской армии также находятся в основном советские танки.

Ранее российский лидер пошутил в ответ на слова Романа Цимбалюка о том, что позиция Москвы по отношению к Киеву была бы другой в случае появления на Кубани украинских танков.