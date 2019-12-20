Украинский журналист прокомментировал ответ Путина на вопрос о танках
«Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня «Булат», — написал Цимбалюк, комментируя слова Путина о том, что танк Т-64 это «советская машина».
Журналист уточнил, что на вооружении российской армии также находятся в основном советские танки.
Ранее российский лидер пошутил в ответ на слова Романа Цимбалюка о том, что позиция Москвы по отношению к Киеву была бы другой в случае появления на Кубани украинских танков.