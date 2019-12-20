На Украине пресекли хищение денег со стройки моста в Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что прокуроры изъяли документы о проведении капитального строительства моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.
«Должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации, вероятно, вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области», — заявили в украинской Генпрокуратуре.
Отмечается, что объёмы работ и их стоимость были значительно завышены. Предварительно установлено, что подозреваемые намеревались присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн гривен.
Возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления служебным положением и растраты.
20 ноября украинский президент Владимир Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской, где планировалось открытие моста.