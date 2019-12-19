В Госдуме оценили решение Киева запретить выезд в Россию по внутренним паспортам
- Reuters
«Мне кажется, это очередная попытка властей Украины разделить братские народы. Делается всё возможное, чтобы создать препятствия для граждан Украины при перемещении в Россию», — заявил он.
По его словам, понятно, что получение документов и загранпаспортов создаст определённые трудности.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с ФАН оценил решение Киева.