В Госдуме оценили решение Киева запретить выезд в Россию по внутренним паспортам

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с Nation News прокомментировал решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам с 1 марта 2020 года.

«Мне кажется, это очередная попытка властей Украины разделить братские народы. Делается всё возможное, чтобы создать препятствия для граждан Украины при перемещении в Россию», — заявил он.

По его словам, понятно, что получение документов и загранпаспортов создаст определённые трудности.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с ФАН оценил решение Киева.