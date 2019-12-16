ВС Украины разрешил УПЦ сохранить своё название

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Верховный суд Украины разрешил канонической Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить своё название.
ВС Украины разрешил УПЦ сохранить своё название
  • Reuters

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония и постановление суда.

Отмечается, что Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры Украины о переименовании Украинской православной церкви.

Также ВС Украины согласился с позицией двух предыдущих судов о запрете украинским ведомствам осуществлять отмену регистрационных действий в отношении 267 украинских религиозных организаций. 

22 декабря 2018 года бывший президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ. В тексте закона говорилось, что УПЦ должна будет указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору».

В УПЦ заявили, что будут оспаривать требование со стороны властей о принудительном переименовании.

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