ВС Украины разрешил УПЦ сохранить своё название

Верховный суд Украины разрешил канонической Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить своё название.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на управляющего делами УПЦ МП митрополита Бориспольского и Броварского Антония и постановление суда.

Отмечается, что Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры Украины о переименовании Украинской православной церкви.

Также ВС Украины согласился с позицией двух предыдущих судов о запрете украинским ведомствам осуществлять отмену регистрационных действий в отношении 267 украинских религиозных организаций.

22 декабря 2018 года бывший президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ. В тексте закона говорилось, что УПЦ должна будет указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору».

В УПЦ заявили, что будут оспаривать требование со стороны властей о принудительном переименовании.