Зеленский совершит официальный визит в Азербайджан
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Об этом сообщается на сайте главы Украины.
«Зеленский 16—17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику. В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым», — говорится в заявлении.
Ожидается, что в рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества двух стран.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Зеленскому, который прибыл с однодневным визитом в Таллин, электровелосипед и баночку мёда.