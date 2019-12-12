Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила перемены в подходе украинской стороны к переговорам, об этом она рассказала в эфире «Россия 1».

«Можно встречаться с ними, можно не встречаться, можно просто ориентироваться на их публичные заявления и на их действия. То, что изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход — я не могу даже поставить это под сомнение», — цитирует её ТАСС.

По словам Захаровой, украинские переговорщики «начали оперировать некими всё-таки правовыми терминами».

Ранее политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал итоги встречи лидеров четырёх стран в нормандском формате.