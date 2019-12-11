В АТОР заявили о подорожании отдыха в Белоруссии
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Об этом она заявила в ходе выступления на пресс-конференции, которая посвящена ситуации в отрасли.
Она отметила, что Белоруссия остаётся многолетним лидером среди стран СНГ по количеству проданных россиянам путёвок.
«Ситуация пока не изменилась, хотя цены на отдых в этой стране очень выросли», — рассказала Ломидзе.
Она пояснила, что популярность этой страны «объяснялась тем, что отдых в Белоруссии стоил гораздо дешевле, чем на аналогичных санаторно-курортных базах России».
Ранее стало известно, в какие города России и зарубежья дешевле всего будет слетать на новогодние праздники. RT ознакомился с данными рейтинга, составленного онлайн-тревел-агентством Biletix.
Отмечалось, что для поездок за границу самым выгодным станет путешествие в Минск. Билеты из Москвы в столицу Белоруссии и обратно в период с 29 декабря по 10 января обойдутся в 6,6 тыс. рублей.