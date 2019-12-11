В АТОР заявили о подорожании отдыха в Белоруссии

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что отдых, в том числе для российских туристов, в санаториях и на курортах Белоруссии за последние два года подорожал примерно в два раза, передаёт РИА Новости.

Об этом она заявила в ходе выступления на пресс-конференции, которая посвящена ситуации в отрасли.

Она отметила, что Белоруссия остаётся многолетним лидером среди стран СНГ по количеству проданных россиянам путёвок.

«Ситуация пока не изменилась, хотя цены на отдых в этой стране очень выросли», — рассказала Ломидзе.

Она пояснила, что популярность этой страны «объяснялась тем, что отдых в Белоруссии стоил гораздо дешевле, чем на аналогичных санаторно-курортных базах России».

Ранее стало известно, в какие города России и зарубежья дешевле всего будет слетать на новогодние праздники. RT ознакомился с данными рейтинга, составленного онлайн-тревел-агентством Biletix.

Отмечалось, что для поездок за границу самым выгодным станет путешествие в Минск. Билеты из Москвы в столицу Белоруссии и обратно в период с 29 декабря по 10 января обойдутся в 6,6 тыс. рублей.