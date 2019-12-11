На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба созданной Киевом «прокуратуры Автономной Республики Крым» (АРК).

Согласно приговору, Савченко участвовала в заседании бывшей Верховной рады АРК, на котором были приняты постановления о независимости и о правопреемстве Крыма, что «в дальнейшем привело к оккупации полуострова».

Кроме того, отмечается, что политик принимала участие во внеочередном заседании Госсовета Крыма, чем «обеспечила функционирование указанного незаконно созданного органа».

Как указывается в сообщении, на этом заседании была принята Конституция Республики Крым, согласно которой она стала неотъемлемой частью территории Российской Федерации.

В 2018 году киевский суд приговорил к 12 годам заключения экс-депутата крымского парламента Василия Ганыша. В Госсовете Крыма решение назвали издевательством.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.