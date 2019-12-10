Два человека госпитализированы после пожара на рынке в Баку

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В результате пожара на рынке в Баку два человека получили отравление газом и были госпитализированы.
Два человека госпитализированы после пожара на рынке в Баку
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«По состоянию на 09:50 (08:50 мск) два человека с диагнозом «отравление угарным газом» доставлены в отделение токсикологии клинического медицинского центра», — цитирует РИА Новости азербайджанский Минздрав.

Отмечается, что в тушении пожара участвуют пять пожарных бригад.

Ранее стало известно, что на рынке стройматериалов Eurohome в Бинагадинском районе Баку произошёл пожар.

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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