Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT оценил заявление украинского министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о потерях экономики страны «из-за России».

«Именно Киев на протяжении последних лет планомерно уничтожал добрососедские отношения с Россией. Именно украинская сторона шла на одностороннее введение ограничительных мер в отношении российского государства и на выход из ряда важнейших договоров», — считает эксперт.

По его мнению, потери, которые понесла украинская экономика, — это вина «украинской политической элиты» времён бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как указал политолог, Москва всегда подчёркивала, что Россия выступает за добрососедские отношения с Украиной.

Ранее Милованов рассказал, что прямые потери в 2014—2015 годах составили 15—20% ВВП. Кроме того, как он отметил, «по оценкам, общие потери составляют $50—150 млрд».