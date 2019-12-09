Политолог оценил заявление о потерях экономики Украины «из-за России»

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Полина Полетаева
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT оценил заявление украинского министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о потерях экономики страны «из-за России».
Политолог оценил заявление о потерях экономики Украины «из-за России»
  • Reuters

«Именно Киев на протяжении последних лет планомерно уничтожал добрососедские отношения с Россией. Именно украинская сторона шла на одностороннее введение ограничительных мер в отношении российского государства и на выход из ряда важнейших договоров», — считает эксперт. 

По его мнению, потери, которые понесла украинская экономика, — это вина «украинской политической элиты» времён бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как указал политолог, Москва всегда подчёркивала, что Россия выступает за добрососедские отношения с Украиной.

Ранее Милованов рассказал, что прямые потери в 2014—2015 годах составили 15—20% ВВП. Кроме того, как он отметил, «по оценкам, общие потери составляют $50—150 млрд».

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