Полиция задержала бросившего в Киеве яйца в Порошенко

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил яйца в экс-президента Украины Петра Порошенко на акции в Киеве.
Полиция задержала бросившего в Киеве яйца в Порошенко
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Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что на него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

«Мужчина 1985 года рождения, который, по его словам, является журналистом, был задержан и доставлен в Шевченковское управление полиции в Киеве, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)», — говорится в заявлении.

В августе неизвестные пытались забросать яйцами Порошенко, когда он после допроса покинул здание Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве.

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