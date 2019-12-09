Премьер Украины рассказал о запасах угля в стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал телеканалу «1+1» о запасах угля и газа в стране.

По его словам, данных ресурсов стране должно хватить на отопительный сезон 2019—2020 годов.

«Украина обеспечена газом, углём, всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще, об этой зиме не идёт речь, потому что мы заранее позаботились о том, чтобы ничего в энергетическом плане Украине не угрожало в ближайшее время», — сказал он.

Вместе с этим Гончарук добавил, что трёхсторонние переговоры о транзите российского газа через Украину продолжаются.

В сентябре глава Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной рады Михаил Волынец сообщил о «катастрофе» с запасами угля в стране.

В августе депутат Верховной рады Андрей Герус заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине может оказаться непростым на фоне проблем с запасами угля и споров с «Газпромом» по транзитным вопросам.