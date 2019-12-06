Леонид Кравчук прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате

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Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с kp.ru прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате.
Леонид Кравчук прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
  • РИА Новости

«Тут всё будет зависеть от желаний участвующих в этих переговорах», — сказал он.

По его словам, можно найти компромисс, чтобы, уступая в чём-то, не уступить в главном.

«Вот с Беловежской пущей, мы приехали и приняли на себя ответственность. И приняли решение. Кому оно нравится, кому не нравится — история определит», — отметил Кравчук.

Он добавил, что времени прошло ещё мало, и 28 лет для больших вопросов — это не история.

2 октября Кравчук в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

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