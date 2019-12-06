Опрос: большинство украинцев готовы к компромиссу ради мира в Донбассе

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Фонд «Демократические инициативы» им. Кучерива и Киевский международный институт социологии провели опрос, результаты которого показали, что большинство украинцев готовы к компромиссу ради установления мира в Донбассе.
Опрос: большинство украинцев готовы к компромиссу ради мира в Донбассе
  • РИА Новости

Как указывается на сайте фонда, 58,5% респондентов высказали мнение, что ради мира «стоит соглашаться на компромиссы, но не на все». 

«Эта позиция — «идти на компромиссы, но не на все» преобладает во всех регионах», — указывается в исследовании.

При этом 14% опрошенных заявили, что ради мира стоит соглашаться на любые компромиссы.

Вместе с этим наименее приемлемыми компромиссами жители Украины считают проведение выборов на условиях самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (неприемлемо для 66% и только для 16% приемлемо), а также амнистию всем участникам боевых действий против украинских войск (63% против 19%).

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года. Опрошены были чуть более 2 тыс. респондентов старше 18 лет.

Ранее опрос показал, что снятие неприкосновенности с бывшего президента Украины и депутата Верховной рады Петра Порошенко поддерживают 74% украинцев.

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