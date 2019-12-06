Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

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Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
  • © РИА Новости

Столяров предположил, что Зеленский ждал звонка пранкеров «с момента инаугурации». Пранкер также опубликовал аудиозапись телефонного разговора. 

«Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил! Так, а что вы хотите?» — говорит человек, голос которого похож на Зеленского.

Пранкер в ответ заявил, что хочет, чтобы Зеленский впустил его в Киев и отменил санкции Службы безопасности Украины.

«Хорошо, я тогда проведу вечер... Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине!» — ответил, предположительно, украинский президент.

В июле пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала.

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