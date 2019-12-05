Лукашенко оценил заявления об угрозе агрессии России против Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал фейком заявления о существующей угрозе нападения России или западных стран на Минск.

«Не надо напрягать, что тут после Украины — мы, что Россия против нас начнёт войну, что Запад на нас будет наступать. Для того мы и есть, чтобы на нас никто не наступал. Всё это никому не нужные фейки», — приводит его слова на встрече с парламентариями пресс-служба белорусского лидера.

Ранее Лукашенко подчеркнул, что российско-белорусские отношения проверены временем.

При этом он отметил «жесточайшее антибелорусское давление», которое испытывает президент России Владимир Путин.