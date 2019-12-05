Лукашенко оценил заявления об угрозе агрессии России против Белоруссии

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко назвал фейком заявления о существующей угрозе нападения России или западных стран на Минск.
Лукашенко оценил заявления об угрозе агрессии России против Белоруссии
  • Reuters

«Не надо напрягать, что тут после Украины — мы, что Россия против нас начнёт войну, что Запад на нас будет наступать. Для того мы и есть, чтобы на нас никто не наступал. Всё это никому не нужные фейки», — приводит его слова на встрече с парламентариями пресс-служба белорусского лидера.

Ранее Лукашенко подчеркнул, что российско-белорусские отношения проверены временем.

При этом он отметил «жесточайшее антибелорусское давление», которое испытывает президент России Владимир Путин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить