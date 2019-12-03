Лукашенко заявил о желании видеть оппозицию в парламенте

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы видеть в парламенте представителей оппозиции.
Лукашенко заявил о желании видеть оппозицию в парламенте
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Я хотел бы, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров. Но как их провести, если у оппозиционеров 3,5% голосов?» — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он также заявил, что западные наблюдатели заранее подготовили негативные отчёты о выборах в Белоруссии, а потом только подписали их.

Ранее стало известно, что представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.

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