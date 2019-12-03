Освобождён экс-премьер Молдавии

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Бывший премьер Молдавии Владимир Филат, осуждённый на девять лет за коррупцию, освобождён.
Освобождён экс-премьер Молдавии
  • © Dospiva Jakub/CTK
  • globallookpress.com

«Есть заключение судебной инстанции в отношении Владимира Филата. Филат был освобождён», — приводит РИА Новости слова пресс-офицера национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдавии Олега Пантя.

В июне 2016 года районный суд Кишинёва признал экс-премьера Молдавии Владимира Филата виновным в коррупции и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

В октябре 2015 года депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение Владимира Филата депутатской неприкосновенности. Он был обвинён в «пассивной коррупции» и «извлечении выгоды из влияния» в деле о банковских нарушениях. 

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