Освобождён экс-премьер Молдавии

Бывший премьер Молдавии Владимир Филат, осуждённый на девять лет за коррупцию, освобождён.

«Есть заключение судебной инстанции в отношении Владимира Филата. Филат был освобождён», — приводит РИА Новости слова пресс-офицера национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдавии Олега Пантя.

В июне 2016 года районный суд Кишинёва признал экс-премьера Молдавии Владимира Филата виновным в коррупции и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

В октябре 2015 года депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение Владимира Филата депутатской неприкосновенности. Он был обвинён в «пассивной коррупции» и «извлечении выгоды из влияния» в деле о банковских нарушениях.