Журналист рассказал о процессе модернизации в Узбекистане при президенте Мирзиёеве

Процесс модернизации Узбекистана идёт стремительно и вместе с тем непросто, пишет обозреватель газеты «Московский комсомолец» Михаил Ростовский в статье «Как новый президент Мирзиёев управляет Узбекистаном».

«С одной стороны, за три года пребывания у власти Шавката Мирзиёева сделано не просто много, а очень много. Из-за отмены многих ненужных запретов в республике совершенно по-другому дышится... С другой стороны, было заметно, насколько колоссальным является объём того, что Узбекистану только предстоит сделать», — говорится в материале.

По мнению Ростовского, для Ташкента абсолютно необходим осторожный и взвешенный подход.

«Важно не просто гнаться за ростом экономики. Важно сочетать экономический рост с сохранением социальной стабильности», — пишет он.

Журналист указывает на появление принципиально новой основы сотрудничества России и Узбекистана.

«Какой именно будет эта «новая основа», пока, правда, не совсем понятно. Главная интрига отношений Москвы и Ташкента на нынешний момент — вопрос о том, войдёт ли Узбекистан в пророссийский оборонный блок ОДКБ и Евразийский экономический союз... Если возвращение самой сильной страны Центральной Азии в патронируемые Россией интеграционные структуры и состоится, причиной такого шага должно быть не желание Ташкента «сделать приятное» Москве, а осознание: такой шаг полностью соответствует национальным интересам страны», — считает он.

По его мнению, подобное развитие событий не неизбежно, но вполне возможно.

Ранее Мирзиёев в своём приветствии участникам X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Самарканде назвал Россию надёжным стратегическим партнёром.