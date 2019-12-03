Лукашенко назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сербским лидером Александром Вучичем назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза.
Лукашенко назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Я ярый сторонник сохранения Европейского союза, который всегда санкции вводил против Беларуси. Европейский союз — это одна из мощнейших опор нашей планеты», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Президент отметил, что «если его выдернуть из-под этой системы, она не просто закачается, а может рухнуть».

«Поэтому я сторонник сохранения Европейского союза», — заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск никогда не ставил цели вступить в Евросоюз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить