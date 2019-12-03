Лукашенко назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сербским лидером Александром Вучичем назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза.

«Я ярый сторонник сохранения Европейского союза, который всегда санкции вводил против Беларуси. Европейский союз — это одна из мощнейших опор нашей планеты», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Президент отметил, что «если его выдернуть из-под этой системы, она не просто закачается, а может рухнуть».

«Поэтому я сторонник сохранения Европейского союза», — заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск никогда не ставил цели вступить в Евросоюз.