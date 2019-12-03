В Казахстане на трассе опрокинулся автобус
«На автодороге Кызылорда — Кумколь из-за гололёда водитель пассажирского автобуса не справившись с рулевым управлением допустил её опрокидывание», — сообщил Нурахметов.
По его словам, согласно предварительным данным, «в салоне находились 50 пассажиров».
Он сообщил, что «количество пострадавших устанавливается».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В середине сентября в Алма-Атинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом, в результате чего погиб водитель и были госпитализированы трое пассажиров автобуса, включая двоих детей.