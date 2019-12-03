В Казахстане на трассе опрокинулся автобус

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На трассе в Казахстане опрокинулся автобус. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя комитета МВД Казахстана по ЧС Нурсултана Нурахметова.

«На автодороге Кызылорда  — Кумколь из-за гололёда водитель пассажирского автобуса не справившись с рулевым управлением допустил её опрокидывание», — сообщил Нурахметов.

По его словам, согласно предварительным данным, «в салоне находились 50 пассажиров».

Он сообщил, что «количество пострадавших устанавливается».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В середине сентября в Алма-Атинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом, в результате чего погиб водитель и были госпитализированы трое пассажиров автобуса, включая двоих детей.

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