Госстат Украины назвал Россию одним из крупнейших инвесторов страны

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Государственная служба статистики Украины заявила, что с начала нынешнего года Россия инвестировала в украинскую экономику $220 млн. Благодаря этому российская сторона оказалась в числе крупнейших инвесторов в экономику Украины.
Госстат Украины назвал Россию одним из крупнейших инвесторов страны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что Россию в этом плане обогнали лишь Кипр ($761 млн) и Нидерланды ($438 млн). Четвёртое и пятое место в данном списке заняли Швейцария с инвестициями в $133 млн и Германия ($89,9 млн).

Всего, по данным Госстата, с начала года Украина получила $1,81 млрд прямых иностранных инвестиций. 

Уточняется, что больше всего иностранцы инвестировали в промышленность (32,9%) и оптовую и розничную торговлю (16,2%).

В мае Госстат Украины рассказал о сокращении численности населения страны.

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