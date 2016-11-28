28 ноября 2016
Донецк, Волновахский район, ДНР
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). с сентября по ноябрь 2016 года командир 53 отдельной механизированной бригады полковник Александр Грузевич; командир 58 отдельной мотопехотной бригады подполковник Михаил Драпатый; командир 128 отдельной горно-пехотной бригады полковник Сергей Шаптала; командир 40 отельной артиллерийской бригады полковник Сергей Панченко; командир 56 отдельной механизированной бригады полковник Сергей Перец и иные лица из числа военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Украины осуществили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в населенных пунктах самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате этих обстрелов погибло 2 человека, более 20 получили различные ранения, разрушены и повреждены более 100 жилых домов и других объектов. Также установлено, что 25 июня 2016 года командир 36 отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины полковник Дмитрий Делятицкий и его подчиненные, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны и Национальной гвардии, провели обстрел из тяжелых видов вооружения населенного пункта Коминтерново Донецкой области Украины. В результате была повреждена линия электропередач и от поражения током скончались двое малолетних.