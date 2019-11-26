МВД Украины признало детского омбудсмена виновным в ДТП под Киевом

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Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба, госпитализированный после аварии с участием своего автомобиля в Киевской области, является виновником данного ДТП, заявили в украинском МВД.

«По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба», — заявил в эфире «Радио НВ» советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.

Ранее полиция Киевской области возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием Кулебы.

24 ноября Кулеба и ещё трое, включая ребёнка, были госпитализированы после столкновения автомобиля украинского уполномоченного по правам ребёнка с микроавтобусом в Киевской области.

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