Плебисцит по выборам в Грузии пройдёт в 2020 или 2021 году

Плебисцит по вопросу о переходе со смешанной на мажоритарную систему парламентских выборов в Грузии пройдёт в 2020 или 2021 году. Об этом сообщил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

По его словам, в парламенте есть группа мажоритариев, которые выступают с соответствующей инициативой.

В результате консультаций их удалось убедить, что к выборам 2020 года ни одну новую инициативу рассмотреть не получится, сообщил Каладзе.

«Однако мы полностью привержены этой инициативе и договорились, что они продолжат работу в этом направлении, но с тем условием, что вопрос избирательной реформы будет вынесен на всеобщее народное голосование в день парламентских выборов 2020 года или местных выборов 2021 года», — цитирует Каладзе «Рустави 2».

Ранее в Тбилиси прошли протесты на фоне непринятия депутатами поправок в Конституцию о выборах.