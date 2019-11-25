Плебисцит по выборам в Грузии пройдёт в 2020 или 2021 году

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Плебисцит по вопросу о переходе со смешанной на мажоритарную систему парламентских выборов в Грузии пройдёт в 2020 или 2021 году. Об этом сообщил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.
Плебисцит по выборам в Грузии пройдёт в 2020 или 2021 году
  • Reuters

По его словам, в парламенте есть группа мажоритариев, которые выступают с соответствующей инициативой.

В результате консультаций их удалось убедить, что к выборам 2020 года ни одну новую инициативу рассмотреть не получится, сообщил Каладзе.

«Однако мы полностью привержены этой инициативе и договорились, что они продолжат работу в этом направлении, но с тем условием, что вопрос избирательной реформы будет вынесен на всеобщее народное голосование в день парламентских выборов 2020 года или местных выборов 2021 года», — цитирует Каладзе «Рустави 2».

Ранее в Тбилиси прошли протесты на фоне непринятия депутатами поправок в Конституцию о выборах.

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