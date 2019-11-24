Украинский активист рассказал о шевроне с черепом на форме Зеленского

Украинский активист Роман Доник опубликовал в своём Facebook фото встречи президента Украины Владимира Зеленского с моряками. На снимке украинский лидер запечатлён в форме с шевроном, на котором изображён череп.

«Я помню, как все освистывали Порошенко за тактическую кобуру на бедре. Порошенко сделал работу над ошибками и больше не играл «крутого воЕна». То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее», — прокомментировал Доник данное фото в своём посте.

В марте экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск Вооружённых сил Украины. Одна из бригад получила символику в виде черепа.

В декабре 2018 года бывший президент Украины Пётр Порошенко опубликовал снимок с украинскими десантниками, один из которых носит на камуфляже символику СС — череп со скрещёнными костями.

Десантник, сфотографировавшийся рядом с Порошенко с шевроном танковой дивизии СС «Мёртвая голова», заявил, что считал символику разновидностью пиратского флага.