Эксперт прокомментировал состояние экономики Украины

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Политический эксперт Андрей Головачёв заявил, что украинская экономика напоминает «больного человека».

Об этом эксперт пишет в статье для издания «Главред».

Головачёв отмечает, что по его мнению, в нынешней ситуации даже правильно принятое решение может привести к отрицательному побочному эффекту.

По его мнению на Украине нет осознанной экономической политики.

«На лицо саморазрушающийся процесс с положительной обратной связью», — добавил он.

Ранее киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».

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