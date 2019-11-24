Эксперт прокомментировал состояние экономики Украины
Об этом эксперт пишет в статье для издания «Главред».
Головачёв отмечает, что по его мнению, в нынешней ситуации даже правильно принятое решение может привести к отрицательному побочному эффекту.
По его мнению на Украине нет осознанной экономической политики.
«На лицо саморазрушающийся процесс с положительной обратной связью», — добавил он.
Ранее киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».