Кабмин Украины прорабатывает «страховые цены на газ» для населения

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Украинское правительство совместно с «Нафтогазом» работает над тем, чтобы предложить украинцам «страховую цену на газ», которая будет зафиксирована до конца отопительного сезона. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Кабмин Украины прорабатывает «страховые цены на газ» для населения
  • Reuters

По словам министра, с 1 января 2020 года «потенциально может быть остановлен транзит газа через территорию Украины», что несёт риск безопасности поставок, «а это значит, что цена может расти, и значительно расти».

«Поэтому сейчас правительство совместно с «Нафтогазом» нарабатывает решение, согласно которому с 1 января людям предложат определённую страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона», — сказал Оржель «24 каналу».

Он подчеркнул, что цена будет ниже, чем на первый квартал 2019 года, в настоящее время страховую цену оценивают в пределах 7 тыс. гривен с НДС.

«Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января — другую, в два-три раза больше. Это совершенно неправильно и непонятно. Поэтому правительство сейчас делает эти важные шаги для того, чтобы сбалансировать стоимость газа», — пояснил глава Минэнерго.

От страховой цены на газ украинцы могут и отказаться, отметил министр, добавив, что это «может нести как положительный, так и отрицательный результат».

В конце октября Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал возможность заключения долгосрочного контракта на транзит газа с Украиной.

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