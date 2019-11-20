В Белоруссию из России прибыли два Су-30СМ
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«20 ноября на авиационную базу в Барановичи прибыла вторая пара многоцелевых истребителей Су-30СМ», — заявили в оборонном ведомстве республики.
По данным пресс-службы, таким образом были выполнены обязательства по контракту на поставку военной авиатехники в 2019 году.
В министерстве добавили, что в общем в рамках контракта Белоруссии будет поставлено 12 таких самолётов.
В октябре Россия завершила поставку истребителей Су-30К для Анголы.