В Белоруссию из России прибыли два Су-30СМ

На авиабазу в Белоруссии из России прибыли два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Об этом информирует пресс-служба белорусского Министерства обороны.

«20 ноября на авиационную базу в Барановичи прибыла вторая пара многоцелевых истребителей Су-30СМ», — заявили в оборонном ведомстве республики.

По данным пресс-службы, таким образом были выполнены обязательства по контракту на поставку военной авиатехники в 2019 году.

В министерстве добавили, что в общем в рамках контракта Белоруссии будет поставлено 12 таких самолётов.

В октябре Россия завершила поставку истребителей Су-30К для Анголы.