В Белоруссию из России прибыли два Су-30СМ

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На авиабазу в Белоруссии из России прибыли два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Об этом информирует пресс-служба белорусского Министерства обороны.
В Белоруссию из России прибыли два Су-30СМ
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«20 ноября на авиационную базу в Барановичи прибыла вторая пара многоцелевых истребителей Су-30СМ», — заявили в оборонном ведомстве республики.

По данным пресс-службы, таким образом были выполнены обязательства по контракту на поставку военной авиатехники в 2019 году.

В министерстве добавили, что в общем в рамках контракта Белоруссии будет поставлено 12 таких самолётов.

В октябре Россия завершила поставку истребителей Су-30К для Анголы.

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