ЦИК Белоруссии назвала предварительную явку избирателей на выборы

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В ЦИК Белоруссии сообщили, что итоговая явка на парламентские выборы в Белоруссии, согласно предварительным данным, составила 77,22%.

Об этом информирует РИА Новости.

Голосование завершилось в 20:00 (совпадает с мск). Отмечалось, что выборы состоялись во всех 110 округах.

На 110 мест в палате представителей нижней палаты парламента Белоруссии претендуют 513 кандидатов.

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