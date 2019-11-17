ЦИК Белоруссии назвала предварительную явку избирателей на выборы
В ЦИК Белоруссии сообщили, что итоговая явка на парламентские выборы в Белоруссии, согласно предварительным данным, составила 77,22%.
Об этом информирует РИА Новости.
Голосование завершилось в 20:00 (совпадает с мск). Отмечалось, что выборы состоялись во всех 110 округах.
На 110 мест в палате представителей нижней палаты парламента Белоруссии претендуют 513 кандидатов.
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