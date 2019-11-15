Завершился визит патриарха Кирилла в Баку

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил визит в Баку. Он принял участие в открытии саммита религиозных лидеров мира.

II саммит религиозных лидеров мира приурочен к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК.

На саммит были приглашены порядка 200 лидеров традиционных религий из разных стран.

Завершился визит патриарха освящением обновлённого кафедрального Собора святых жён-мироносиц. Предстоятель поблагодарил каждого за вклад в сохранение православной веры в стране.