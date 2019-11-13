Додон выдвинул кандидатом в премьеры Молдавии экс-министра финансов

Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул кандидатом на пост премьера страны бывшего министра финансов Иона Кику.

«В качестве президента я решил выдвинуть кандидатом в премьеры профессионала и технократа, который может справиться с тяжёлыми вызовами, которые сейчас стоят перед Молдавией. Надеюсь, что его поддержат большинство депутатов парламента. Ион Кику выдвигается кандидатом в премьеры», — цитирует Додона РИА Новости.

12 ноября парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству Майи Санду.

Конфликт возник вокруг выборов нового генпрокурора. На прошлой неделе кабмин под свою ответственность внёс поправки в законодательство, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность.