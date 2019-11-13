На Украине правящая партия готовит инициативу об отмене призыва в армию

Глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что политсила работает над законодательной инициативой об отмене обязательного призыва в армию.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Затем увидеть, что у нас всё нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить ещё на 20%. То есть таким пошаговым путём дойти можно до 100%», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что в настоящий момент работа по этому вопросу находится «на стадии концепта и расчётов».

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк не исключил отмены обязательного призыва в армию в долгосрочной перспективе.