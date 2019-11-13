Эксперт прокомментировал заявление о трёх нарушенных Зеленским обещаниях

Генеральный директор Института региональных проблем кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв в беседе с радио Sputnik оценил заявление руководителя платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрия Спивака о «трёх ошибках», которые совершил президент Украины Владимир Зеленский.

«Подобное мнение распространено. И, в принципе, его всеобъемлющим не делает только само время: не так много прошло времени для результата, и люди ещё верят, что результат наступит. Но я думаю, что он не наступит», — сказал Дмитрий Журавлев.

Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания, что может привести «к роспуску парламента» и «изгнанию правительства из страны».

Ранее член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев в беседе с Nation News оценил заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о возможном экономическом прорыве страны.