Эксперт прокомментировал заявление о трёх нарушенных Зеленским обещаниях
- РИА Новости
«Подобное мнение распространено. И, в принципе, его всеобъемлющим не делает только само время: не так много прошло времени для результата, и люди ещё верят, что результат наступит. Но я думаю, что он не наступит», — сказал Дмитрий Журавлев.
Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания, что может привести «к роспуску парламента» и «изгнанию правительства из страны».
Ранее член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев в беседе с Nation News оценил заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о возможном экономическом прорыве страны.