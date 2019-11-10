В Самарканде открывается X Азиатская конференция клуба «Валдай»

В Самарканде в воскресенье, 10 ноября, открывается X Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка».

Форум продлится два дня и соберёт более 60 дипломатов и учёных из 11 стран.

Соорганизатором конференции выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана — ведущий аналитический центр страны, созданный в 1992 году.

В ходе двухдневных дискуссий эксперты обсудят широкий круг вопросов, связанных с Центральной Азией. В их числе — вызовы безопасности, проблемы регионального многостороннего сотрудничества, роль и будущее Центральной Азии в современном мире.

Кроме того, в рамках форума состоится отдельная сессия, посвящённая российско-узбекским отношениям с участием экспертов двух стран.

Российскую делегацию на конференции возглавит директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. Узбекскую сторону представят секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов, председатель комитета Сената Олий мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов, председатель комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов.